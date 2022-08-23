В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации согласно новому постановлению Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Уточняется, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительство над такими детьми будет прекращено.

Распоряжение касается в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также детей, устроенных в семьи патронатных воспитателей. Также в связи с новым постановлением договоры о принятии таких детей в приемные семьи, об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-премьер-министр Ирина Верещук прогнозирует, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.

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