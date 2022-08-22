Вице-премьер-министр Ирина Верещук в комментарии "Стране" отреагировала на публикацию издания Politico, в которой приводится мнение жителей Донецкой области. Они считают, что Украина вынуждает их эвакуироваться путем отключения газа и воды.

"То, что там перебиты газопроводы и водопроводная система, нам было известно еще до принятия решения об обязательной эвакуации. Система устроена так, что часть находится на подконтрольной Украине стороне, часть - на неподконтрольной. Враг намеренно распространяет ложь, четко преследуя цель усилить недоверие к местным властям, усилить конфликтность, создать иллюзию, что зиму можно будет перезимовать - осталось только "освободителей" дождаться", - сказала Верещук.

Она добавила, что задача правительства остается неизменной - "эвакуировать как можно больше детей, женщин, маломобильных и пожилых людей".

"Потому что мы боремся за их жизнь. Врагу же они только как живой щит нужны", - говорит Верещук.

Она уточнила, что по состоянию на сегодняшний день из Донецкой области после начала обязательной эвакуации выехали уже почти 10 тысяч человек.

15 августа глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что из Донецкой области уже эвакуировали три четверти жителей.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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