В Авдеевке, за которую сейчас идут жестокие бои, остается около 2500 мирных жителей. Это около 10% от населения города. Среди них - примерно 80 детей.

Об этом со ссылкой на главу военной администрации Виталия Барабаша пишет издание Politico.

Эти люди до сих пор прячутся от обстрелов в подвалах без вентиляции, освещения и отопления, пишет газета. Барабаш предлагает провести насильственную эвакуацию этих людей, которая пока в Украине не практикуется.

На данный момент от эвакуации можно отказать в письменной форме.

"Я бы даже устроил принудительную эвакуацию таких общин, как наша. Состояние войны предполагает ограничение прав - это война. Это не должно доходить до сумасшедших пределов, но в какой-то степени вы должны принимать решения за людей. Особенно там, где речь идет о детях", - заявил Барабаш.

Также он рассказал, почему более двух тысяч жителей не хотят уезжать из Авдеевки.

"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или говорят, что они пережили 2014-15 годы и выживут сейчас... Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги ", - рассказал Барабаш.

Глава ОВА также не отрицает, "что некоторые ждут прихода России".

Вместе с тем, журналисты приводят мнение местных жителей, которые считают, что Украина вынуждает их уехать путем отключения газа и воды.

"Некоторые города еще не сильно обстреляны, но тем не менее в них нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Барабаша, осенью Авдеевка лишится всех врачей, поскольку персонал больниц эвакуируют.

Также писали, что сегодня ВСУ отбили атаки россиян под Авдеевкой.