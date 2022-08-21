В автомобильной очереди из оккупированной Васильевки по направлению в Запорожье скончалась женщина. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, таких случаев уже более десяти. Люди гибнут из-за нечеловеческих условий, созданных россиянами.

Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, вместе с почти 4 тысячами тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию.

"Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - написал Федоров.

Он отметил, что количество смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, превышает десяток. "Однако оккупантов это не смущает-каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира", - добавил Федоров.

Напомним, в начале марта Васильевка, которая находится в 35 км от Запорожья, была оккупирована вооруженными силами РФ. Россия перебросила в город 30 старых танков и продолжает накапливать силы.

В середине августа оккупационные "власти" части Запорожской области призвали россиян захватить Никополь, Марганец и Токмаковку.

Также стало известно, что на оккупированных территориях Запорожья начали выдавать российские номера с кодом "185".

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".