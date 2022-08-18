В Запорожской области начали выдавать автомобилистам российские номера с кодом региона "185". Об этом сообщают в российском МВД.

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Херсоне тем, кто получил паспорт РФ, начали выдавать российские автомобильные номера.

Для Херсона в РФ создали код "184".

"Страна" писала, что в оккупированном Мелитополе раздают автономера с надписью "TVR" и гербом Запорожья образца 1811 года.

Напомним, 16 августа Украина закрыла въезд на оккупированные территории Запорожской области из-за погодных условий.

Ранее мы писали, что в Запорожье накрыли миллионную коррупционную схему с выездом людей на оккупированную территорию.



Также "Страна" рассказывала, как Запорожские власти обязали подавать электронную заявку всех желающих въехать на оккупированную территорию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.