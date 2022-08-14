"Замглавы администрации" подконтрольных РФ районов Запорожской области Владимир Рогов призвал российскую армию захватить Никополь, Марганец и Токмаковку.

По его мнению, оттуда, с правого берега Днепра, ведутся обстрелы Запорожской АЭС, заявил Рогов в эфире "Радио КП".

Напомним, Украина официально обвиняет Россию в обстрелах станции, которую россияне контролируют с марта.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило россиян в том, что они обстреливают Запорожскую АЭС из соседнего села Водяное. Один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз и 42 страны призвали Россию немедленно вывести войска с Запорожской АЭС и из Украины.

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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