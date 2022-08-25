Назначенные Россией "власти" Херсонской области подтвердили перебои с с электроснабжением в регионе, а также в части Запорожской области.

Об этом сказал собеседник "Интерфакса" в "администрации" Херсонской области.

"Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь", - заявил он.

В Запорожской области проблемы с электричеством наблюдаются, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Читатели "Страны" пишут, что света нет и в Бердянске.

Причина тотального отключения электричества (а вслед за этим и воды) на подконтрольных России территориях юга Украины до сих пор непонятна.

По одной из версий, это связано с очередным обстрелом Энергодара (где находятся Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС). По другой - с началом процесса отключения захваченных территорий от украинской энергосистемы, что ранее анонсировали россияне.

Ранее о том, что Энергодар остался без света и воды заявил мэр города. Он связал это с обстрелами города, в котором находится Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.