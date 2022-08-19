Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш обратился к российским властям с призывом не отключать Запорожскую атомную станцию от украинских электросетей.

"Очевидно, что электричество с Запорожской АЭС - украинское. Оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода. Этот принцип должен быть полностью соблюден", - сказал Гуттериш.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как россияне хотят отключить от Украины Запорожскую АЭС и чем это чревато.

Накануне в РФ заявили, что миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.