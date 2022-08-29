Российские войска используют новую тактику в Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспильному".

"Они перешли к новой тактике: пробуют наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, они еще больше туда присылает своих сил, для того чтобы продвинуться хоть как-то. Однако пока они никаких успехов на территории Харьковской области не имеют, постоянно несут потери и отходят на ранее занятые свои позиции", - заявил Синегубов.

Он также добавил, что активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Как писала "Страна", сегодня утром россияне ударили кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова. Позже стало известно, что "прилет" был у здания Харьковской областной администрации.

Также мы писали, что в Харькове уже разрабатывают план обязательной эвакуации на случай ухудшения ситуации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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