В результате вчерашнего удара по центру Харькова две ракеты приземлились рядом со зданием областной администрации (сзади и спереди).

После удара камни диаметром порядка 30 сантиметров разбросало на сотни метров.

В здании выбиты окна, перед зданием видна огромная воронка. На месте работают специалисты.

Напомним, мэр города Игорь Терехов вчера подтвердил удары по городу. Мы также публиковали вечерние фото после обстрела.

Кроме того, мы писали, что утром в понедельник россияне ударили кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.