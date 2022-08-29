Россияне с 06:00 понедельника, 29 августа, обстреливали Киевский район Харькова. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

"Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - сообщил Терехов.

Напомним, вечером в воскресенье, 28 августа, войска РФ обстреляли центр Харькова.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские моряки смогут выезжать за границу после того, как соответствующее решение принял Кабмин.