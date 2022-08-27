В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 27 августа. Сообщается, что украинская армия успешно обороняется под Харьковом, Славянском и Соледаром.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны обстрелял районы Толстодубово, Вольного и Шевченково Сумской области.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементьевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалеевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетным ударам подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка. Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементьевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские защитники после ударов вражеской авиации отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник подверг огневому поражению территории возле Железнодорожного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Красного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Удары авиации пришлись по районам населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артаково, Первомайского и Ольгиного. В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокировки гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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