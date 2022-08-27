Переговорщик с Украиной от РФ Леонид Слуцкий сделал заявление, из которого следует, что мирные переговоры в обозримой перспективе отменяются.

По словам Слуцкого, которого цитируют российские СМИ, Россия готова возобновить консультации с Украиной только на следующих условиях:

капитуляция ВСУ;

"качественное сокращение украинских вооруженных сил";

"полная, абсолютная и безоговорочная денацификация".

Напомним, что еще недавно Слуцкий говорил, что Москва готова обсуждать возобновление переговоров, если с украинской стороны возникнет такое предложение.

Однако Киев официально заявлял, что не будет говорить с Россией "под дулом пистолета". И что переговоры начнутся только после вывода российских войск с территории Украины.

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