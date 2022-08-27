Россия намерена увеличить численность войск в Украине еще на 90 тысяч человек за счет набора в так называемые добровольческие и резервные батальоны.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в Украине заняты 160 тысяч военных, не считая Росгвардии.

При этом российский расследовательский ресурс Conflict Intelligence Team сообщает, что вновь сформированный и укомплектованный современной техникой третий армейский корпус уже переброшен на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью.

Там считают, что корпус готовят к последующей переброске на фронт - либо на Донбасс, либо в Запорожскую область.

На вооружении у третьего корпуса состоят современные образцы российской техники, например, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М.

Волонтеры Conflict Intelligence Team обнаружили фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге. В ролике виден полный состав комплекса "Бук".

О формировании этого соединения уже рассказывала несколько недель назад британская разведка и еще раньше – ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что корпус базировался на полигоне Мулино в Нижегородской области.

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