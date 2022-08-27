У российских войск осталось не более 45% ракет, которые были в распоряжении армии РФ в начале войны.

Об этом сообщил представитель ГУР при Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам Скибицкого, высокоточного оружия в России наблюдается крайне мало, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет. В частности, россияне ощущают дефицит "Калибров", "Искандеров" и "Кинжалов".

По данным ГУР, "Кинжалов" в России осталось всего 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение и не пошли в массовое производство. В то же время, "Искандеров" у российских войск практически не осталось.

"Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что у них гиперзвуковое вооружение", – сказал Скибицкий.

Разведка ожидает, что армия РФ будет использовать другие способы поражения. Так, оккупанты в настоящее время активно используют "Ураган" и "Смерч" – то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров.

Именно такими системами в настоящее время ведутся обстрелы Николаева, Запорожской области и Харькова.

Напомним, использование Россией гиперзвуковых ракет стало одной из особенностей полугодовой войны в Украине. До этого ни одна страна не использовала их в бою, и только несколько вооруженных сил имеют или находятся в процессе разработки гиперзвуковых возможностей.

Ранее мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон". Кроме того, он добавил, что РФ продолжит и производство ракет "Кинжал".