Своими гиперзвуковыми ракетами Россия шлет недвусмысленное предупреждение НАТО, пишет аналитик Sky News Алистер Банколл.

Он подчеркивает, что использование Россией гиперзвуковых ракет стало одной из особенностей полугодовой войны на Украине. Ранее ни одна страна не использовала их в бою, и только несколько вооруженных сил имеют или находятся в процессе разработки гиперзвуковых возможностей.

Это был редкий пример российского технологического успеха в нынешней войне.

Решение разместить некоторые из этих вооружений в Калининградском анклаве, похоже, задумано как предупреждение НАТО, в частности Польше и прибалтийским государствам Эстонии, Литве и Латвии, которые уже чувствуют себя чрезвычайно уязвимыми для российского нападения.

Москва, пишет Банколл, несомненно, возразит, что имеет полное право размещать гиперзвуковые ракеты на своей территории, и, расширяя свои военные силы в Калининграде, она не делает ничего такого, чего уже не сделала бы НАТО в Восточной Европе.

Гиперзвуковые ракеты могут летать со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и, в зависимости от их конструкции, они могут бороздить атмосферу планеты, способные к внезапным изменениям направления, в отличие от более обычных баллистических ракет, которые следуют более определенной траектории. Именно эта скорость и непредсказуемость делает их практически невосприимчивыми к современным системам ПВО.

Как писала "Страна", в середине августа появилась информация о том, что РФ перебрасывает в Калининградскую область три самолета с гиперзвуковыми ракетами.

Также до конца августа президент РФ Владимир Путин обещал вооружить флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".