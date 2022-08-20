Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам министра, эти ракеты фактически поставлены на вооружение.

"Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально", - сказал Шойгу.

Кроме того, он обороны добавил, что РФ продолжит и производство ракет "Кинжал".

Напомним, 31 июля Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы вооружит флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Эти ракеты могут уничтожать как морские, так и наземные цели на дальности до 500 километров. Запуск ракет предусмотрен с кораблей и подлодок, приспособленных под ракетные комплексы "Калибр".

Ранее мы писали, что использование Россией гиперзвуковых ракет стало одной из особенностей полугодовой войны в Украине. До этого ни одна страна не использовала их в бою, и только несколько вооруженных сил имеют или находятся в процессе разработки гиперзвуковых возможностей.