В Минобороны Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина увеличить армию на 137 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении украинского оборонного ведомства, обнародованного в Телеграм-канале.

"Они еще даже не начинали... Россия планирует довести численность личного состава вооруженных сил до 2 млн+. Для выполнения указа своего президента минобороны России теперь необходимо закупить 2 миллиона мешков для трупов", - сообщили в Минобороны Украины.

Напомним, западные СМИ пишут, что решение президента РФ увеличить армию свидетельствует о том, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Также мы сообщали, что в Пентагоне заявили, что Путин ждет истощения украинской армии и усталости Европы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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