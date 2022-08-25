Президент РФ Владимир Путин увеличил число войск на 137 тысяч человек, до 2,03 млн человек в 2023 году, сейчас это количество составляет 1,9 млн человек. Об этом говорится в указе Путина "Об установлении численности вооруженных сил Российской Федерации".

Сообщается, что изменения вступят в силу 1 января 2023 года.

В указе постановляется увеличить штатную численность ВСРФ в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Правительству РФ необходимо выделить дополнительные ассигнования из бюджета.

По данным украинской разведки, РФ формирует 16 новых батальонов и армейский корпус в Нижегородской области.

"Идет формирование и боевое согласование, касающееся создания нового объединения. Мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию", - сказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил численность российской группировки в Украине в 135-150 тысяч военных.

Ранее мы писали, что по данным ГУР, в боевых действиях на территории Украины сейчас участвуют 103 батальонно-тактические группы российской армии. Кроме того, еще около 40 БТГ находятся в резерве и могут использоваться против украинской армии.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.