Судя по заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу о замедлении темпов наступления, но намерении выполнить все свои задачи, стратегические военные цели России в Украине не изменились.

К такому выводу пришли специалисты Института изучения войны (США) в новой сводке.

Организация также анализирует темпы продвижения россиян после 16 июля, когда в России заявили об окончании оперативной паузы. С тех пор российские войска захватили около 450,84 км2 новой территории, что примерно равно площади Андорры.

"Институт" напоминает, что после отступления с севера Украины российские войска потеряли примерно 45 000 квадратных километров территории - это площадь больше, чем Дания.

Напомним, ранее американский Институт изучения войны опубликовал свежие карты боевых действий в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.