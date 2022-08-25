Взрывы, которые ночью слышали жители Киевской области, являются результатом ракетного обстрела одной из громад Вышгородского района и работы ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, в Вышгородском районе зафиксировано два прилета. По состоянию на утро пострадавших или погибших среди гражданских нет. Пожары или разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют.

Кулеба уточнил, что другие взрывы, которые слышали жители региона - работа украинской ПВО.

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