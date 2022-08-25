В ночь с 24 на 25 августа в Вышгородском районе Киевской области прогремели взрывы. В областной военной администрации сообщили, что в связи с этим работали экстренные службы.

Об этом в Телеграм-канале сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, известно о нескольких звуках взрывов в одной из громад Вышгородского района. Информация уточняется.

"Не пренебрегайте сигналом тревоги - сразу переходите в укрытия. Берегите себя и своих близких", - написал Кулеба.

Отметим, что о взрывах стало известно в то время, когда в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

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