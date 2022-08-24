В Киеве некоторые иностранные посольства перевели персонал ближе к бомбоубежищам, пишет Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников.

Также они отправляют местных украинских служащих, живущих на окраинах Киева, в отели с бункерами, чтобы защитить их в случае российского ракетного удара в среду на День Независимости 24 августа.

Как объяснил изданию европейский дипломат на условиях анонимности, особую обеспокоенность вызывает растущая неточность российского оружия. Из-за этого запускаемые по военным целям ракеты могут попадать по гражданским объектам.

Подготовка таких ударов, например с помощью ракет "Калибр", может занять до нескольких дней, считает источник Foreign Policy в дипломатических кругах. При этом, по словам собеседника издания в украинском правительстве, Россия едва ли будет целиться именно в посольства.

Напомним, посольство США призвало американцев покинуть Украину из-за повышенной угрозы ракетных ударов в ближайшие дни. Такое заявление раскритиковали в Офисе президента, где советник главы ОП Михаил Подоляк призвал Запад поменять подход к войне в Украине.

Как писала "Страна", посол Британии Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем независимости, собрав букет из хлопка и подсолнечников.

Канцлер Германии Олаф Шольц в послании к Украине в честь Дня независимости пообещал "поставлять вооружение месяц за месяцем".

Также Швеция анонсировала новые поставки оружия в поздравлении Украины с Днем независимости.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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