Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, в среду, 24 августа, поздравила Украину с Днем Независимости. Она заверила, что Вашингтон будет продолжать поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

Поздравительное видео Бриджит Бринк опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

Дипломат заявила, что в течение последних шести месяцев "Украина демонстрирует невероятное единство и решительность, героически защищаясь от агрессии со стороны России".

Бриджит Бринк также "выразила глубокое уважение украинским Вооруженным силам за чрезвычайное мужество и силу в борьбе за будущее Украины".

"Мы знаем, что Украина победит", - подытожила она.

Напомним, также Симмонс поздравила украинцев с Днем независимости.

Кроме того, мы публиковали видеопоздравление украинского президента Владимира Зеленского. В этом году праздничный видеоролик состоит из двух частей.

Первая часть длится примерно 8 минут - это монолог Зеленского на Майдане. Вторая часть ролика - клип о девочке, которая стала героиней прошлогоднего праздника.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

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