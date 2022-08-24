Компания Google выпустила свой новый дудл ко Дню Независимости Украины. Автором рисунка в сине-желтых тонах стала харьковская художница Ольга Штонда.

Название компании в поисковике написано желто-голубой полоской. Лента с национальным флагом обвивает белый силуэт сокола. Эта птица в культуре многих народов является символом отваги и храбрости.

Однако именно в Украине сокол всегда являлся символом освободительной борьбы украинцев. Поскольку в полете похож на трезубец – герб, который всегда хотели уничтожить наши враги.

Также символичны изображения внутри белой птицы. Там виднеются два разных морских гребня – большие и меньшие волны. Они могут символизировать наше Черное и Азовское моря. А снизу также есть треугольники, похожие на горы. Они там разные, как украинские Карпаты и Крымские горы.

Компания "Гугл" ежегодно поздравляет украинцев с главным государственным праздником уже более 10 лет.

Ниже - дудлы, посвященные этому празднику.

Как писала "Страна", резиденцию британского премьера в Лондоне украсили желто-синими цветами ко Дню независимости Украины.

Также "Страна" писала, что "Укрпочта" выпустит новую марку в честь Дня Независимости и шести месяцев войны.