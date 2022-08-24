В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на обращение белорусского главы Александра Лукашенко, который поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал "мирного неба и мужества".

Об этом со ссылкой на комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка сообщает издание "Зеркало".

По словам Подоляка, Лукашенко уверен, что мир "не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины". Поэтому, считает он, Лукашенко "продолжает устраивать публичную клоунаду", и желает гражданам Украины "мирного неба", в это время, "отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города".

Советника главы ОП также добавил, что после "правильного финала войны, краха российской кровавой империи", "обсудит все аспекты оттенков мирного неба над Украиной с представителями нынешней белорусской администрации".

Напомним, в обращении Лукашенко также заявил, что "Беларусь и в дальнейшем будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Вместе с тем, отметим, что Россия использовала территорию республики для передвижения войск во время вторжения в нашу страну и запускала с территории союзного государства ракеты. А недавно Лукашенко признал, что Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины.

Тем временем, в ГУР Минобороны Украины заявили, что угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет, несмотря на то, что республика уже тем или иным образом участвует в войне против нашей страны.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.