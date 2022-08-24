Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс во время видеопоздравления украинцев с Днем независимости сделала отсылку к взрывам в РФ, которые там называют "хлопками".

Видеообращение опубликовано на странице посла Великобритании в Twitter.

Во время видеопоздравления с 31 годовщиной независимости на слова Симмонс о том, что у украинского народа хорошее чувство юмора и что каждый день рождаются новые символы сопротивления показали кадр, как она формирует букет, состоящий из хлопка.

В честь праздника дипломат надела украинскую вышиванку, сделала маникюр в цветах украинского государственного флага и поздравила украинский народ на украинском языке. Симмонс заверила, что Британия сделает все возможное, чтобы Украина победила в войне с РФ.

"Это действительно ужасная война. Я могла убедиться в этом, посетив Бучу, Ирпень, Чернигов и другие города, где российские войска оставили свой кровавый след. Но украинцы дают достойный отпор врагу. Нас это вдохновляет, и вместе с нашими союзниками мы делаем все возможное, чтобы помочь в вашей борьбе", – отметила посол.

Также Симмонс напомнила, что Британия помогает Украине, предоставляя оружие, обучая военных, вводя санкции, "которые душат российскую военную машину", поставляя гуманитарную помощь для возвращения украинских громад к жизни.

"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже в таких ужасных обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и рождают новые символы своего сопротивления. Но самое важное – это понимание, что, защищая свою независимость, Украина защищает главные ценности свободного мира – свободу и демократию. Именно поэтому мир объединился ради Украины. И мы будем с вами столько, сколько нужно, чтобы День Независимости стал днем вашей окончательной победы", – подчеркнула Симмонс.

Ранее Симмонс призвала к расследованию в Еленовке, назвав события худшим видом нарушений прав человека.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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