В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой почтили память погибших за независимость.

Видео публикует пресс-служба Офиса президента.

Президент с супругой возложили цветы к памятным табличкам погибшим на Аллее Небесной сотни и посетили Стену памяти погибшим на войне с 2014 года на Михайловской площади.

"Почет и благодарность всем павшим за родную землю и наше свободное будущее", - заявил Зеленский.

Также президент с супругой приняли участие в торжественном мероприятии в Софиевском соборе, в ходе которого предстоятели церквей и руководители религиозных организаций помолились за Украину.

Напомним, что отдельно было опубликовано видео поздравления президента Зеленского с Днем независимости. Первая часть длится примерно 8 минут - это монолог Зеленского на Майдане. Он говорит о том, что 24 февраля позволило многим сделать окончательный выбор - за Украину или против. "Кому Мариуполь, а кому Монако".

Вторая часть ролика - клип о девочке, которая стала героиней прошлогоднего праздника. Если год назад она прошла через разные исторические эпохи Украины, то сейчас она идёт сквозь те испытания, которые выпали на долю страны после начала войны.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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