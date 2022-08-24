Главком ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем независимости. Он записал ролик, видеоряд которого составлен из цитат Залужного, чередующихся с фразами военнослужащих.

"Как можно почувствовать независимость?" - начал с вопроса Залужный.

"Наша независимость - нам подарена. А настоящая независимость - омыта кровью", - говорит военнослужащий.

"Те, кто за нее воюют - знают ее вкус. Это вкус земли, которая въедается в кожу, вкус крови и смерти, которой пронизан воздух", - говорит Залужный.

Бойцы на видео говорят о важности сплоченности для победы, о силе, стойкости военных и готовности защищать страну.

Как писала "Страна", Google также поздравила украинцев с Днем независимости праздничным дудлом, который нарисовала художница из Харькова.

А резиденцию британского премьера в Лондоне украсили цветами ко Дню независимости Украины.

Несмотря на праздник, разведка призвала украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за возможных провокаций и массированных обстрелов со стороны российской армии.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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