Канцлер Германи Олаф Шольц поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что его страна продолжит поставлять Киеву оружие.

Об этом Шольц заявил видеообращения.

“Мы продолжим поставлять вооружение от самоходной гаубицы до зенитной системы месяц за месяцем. Мы будем снабжать украинских солдат современной военной техникой. Я хочу, чтобы вы знали, у вас есть друзья. В Германии вам рады от всего сердца. Германия твердо стоит на стороне Украины, которой угрожает опасность, сегодня и до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке”, - заявил Шольц.

Напомним, с Днем независимости Украину уже поздравили посол Британии в Украине Мелиндаб. Она собрала букет из хлопка и подсолнечников.

Также к поздравлениям присоединилась посол США в Украине Бриджит Бринк. Она заверила, что Вашингтон будет продолжать поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

Кроме того, поздравил украинцев и белорусский президент, на что в Офисе президента Украины уже отреагировали.

Также мы публиковали поздравление с Днем независимости Украины президента Владимира Зеленского и рассказывали, какой ролик он записал в этом году.

