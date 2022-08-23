Канцлер ФРГ Олаф Шольц теряет позиции в рейтинге популярных политиков Германии.

Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что действующий канцлер ФРГ по сравнению с предыдущей неделей опустился в списке на три строчки и занял 11 место. А ещё в конце июля его имя было на 6 месте.

Тем временем лидер партии ХДС Фридрих Мерц поднялся на четыре позиции - до 9 места.

Первые места по-прежнему занимают министр экономики Германии Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр сельского хозяйства Джем Оздемир. Все трое являются членами партии "Зелёных".

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время онлайн-выступления на саммите "Крымская платформа" заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

Также "Страна" сообщала, что лидеры США, Франции, Великобритании и Германии Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц во время телефонного разговора обсудили необходимость избегать военных действий у Запорожской АЭС и важность организации визита МАГАТЭ в кратчайшие сроки.