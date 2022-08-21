В Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей так называемой "светофорной" коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с декабря (начало правления).

Почти две трети немцев - 62% - не удовлетворены работой Шольца. Довольны его результатами лишь 25%. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65% опрошенных, одобряют ее лишь 27%. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46% немцев, не одобряли - 39%. Работу правящей коалиции тогда одобряли 44 и не одобряли - 43% немцев.

Из опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18% голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку - 25%, а второе - председателю ХДС Фридриху Мерцу - 19%.

Напомним, ранее "Страна" публиковала все, что известно о Шольце. Например, он мечтал стать канцлером с 12 лет и с юности увлекался идеями марксизма. Он юрист по образованию, за свою карьеру дважды возглавлял министерства (финансов и труда) и побывал мэром Гамбурга. Прослыл "скучным бюрократом". Зато завоевал доверие среди немцев благодаря манере говорить четко и по делу, за что получил кличку "робот", или, как выразился один журналист, "шольцомат".

Как известно, Германия уже третий месяц игнорирует настойчивые просьбы Украины нарастить поставки вооружения. При этом Шольц заявляет, что нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира "на разумных условиях". После вывода российских войск с территории Украины Германия согласится стать гарантом безопасности Украины.

Также Шольц настаивал, что россиянам можно выдавать визы в Евросоюз, поскольку "это война Путина, а не русского народа".