Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц во время телефонного разговора обсудили необходимость избегать военных действий у Запорожской АЭС и важность организации визита МАГАТЭ в кратчайшие сроки.

Об этом сказано в отчете по итогам разговора на сайте немецкого правительства.

"Четыре главы правительств согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорому визиту на место представителей МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Также лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его ситуации в этом регионе.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне с двух сторон атаковали Нью-Йорк в районе Горловки. В Николаевской области РФ второй день атаковала Благодатное. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Сергей Шойгу сообщил, что РФ трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары, в том числе по Киеву. Полиция 23-25 августа призывает украинцев особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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