Сегодня к канцлеру Германии Шольцу подбежали неравнодушные к текущей повестки дня девушки и обнажились, потребовав отказа от закупок газа в России.

Сам канцлер отреагировал на эту акцию с удивительной для политика прямотой.

"Они вызвали в моей голове образы, которых я совсем не хотел", сказал канцлер.

Сегодня же он отвечал на вопросы журналистов. В том числе, в связи с призывами немецкого правительства экономить на использовании горячей воды, чтоб меньше потреблять газа. Шольца спросили, как часто он принимает душ.

"Каждый день" , - совсем не политкорректно признался канцлер, который и тут остается настойчив, если не упрям.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономить энергию он стал меньше принимать душ.

"Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа", - отметил Хабек.

Глава Минэкономики ФРГ также подчеркнул, что возвращается домой поздно, встает в шесть утра и уходит с работы в семь.

"Зимой вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей", - констатировал он.

И Шольц, комментируя рекомендацию для всех жителей ФРГ сократить время принятия душа, заявил следующее: "Я думаю, что министр хотел высказаться по этому вопросу только от своего имени, а не указывать другим, что делать".

Ранее "Страна" сообщала, что рейтинг Шольца опустился до самого низкого уровня за время его пребывания на посту канцлера.