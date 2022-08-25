Британская газета The Guardian делает пять прогнозов на ближайшие полгода войны в Украине.

Война продлится еще как минимум год, но "по сути зайдет в тупик", и ее интенсивность будет снижаться. У Киева не появятся средства для эффективного контрнаступления, и партизанские рейды будут самым "оптимистичным способом ускорить крах России". Россия сконцентрируется на удержании уже захваченных территорий с дальнейшей аннексией, особенно в преддверии зимы. Зима приведет к новой волне кризиса с беженцами и создаст возможности для той стороны, которая будет лучше к этому готова. Европейцы ожидают до двух миллионов новых беженцев зимой. А весной может обостриться новая фаза войны. Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или "просто удержалась". Газета отмечает, что западные политики только обещают масштабную военную помощь, но по факту не предоставляют необходимое количество тяжелой техники. Также накладывается потребность в гуманитарной помощи на фоне падения экономики Украины.

Ранее мы публиковали итоги полугода войны в Украине от Washington Post. Там отметили, что "война достигла конца своего начала".

"Страна" также подводила свои главные итоги полугода войны и сделала прогнозы на будущее.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.