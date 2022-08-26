Американский Институт изучения войны 26 августа опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и северо-востоку от Славянска, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западу от Донецка.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Также вчера россияне провели ограниченную наземную атаку на северо-западе Харьковской области. А украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска отступили после неудачной попытки наступления в районе Петровки, примерно в 15 км к северо-востоку от Харькова.

Кроме того, российские силы провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области. Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям в регионе. Сообщается, что украинские силы снова нанесли удар по Антоновскому мосту, продолжая попытки помешать российским строительным подразделениям восстановить его.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. В захваченной россиянами Снигиревке Николаевской области ракетами было уничтожено здание местной "администрации". "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы.

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