Существенного облегчения выезда мужчин за границу ожидать не стоит.

Об этом заявил советник главы Офиса президенты Алексей Арестович в видеоблоге Марка Фейгина.

"Всем морякам и "заробитчанам" до конца войны особых поблажек ждать не стоит – все нам нужны здесь для обороны экономической, военной. Какие-то поблажки будут для отдельных категорий, тенденция будет продолжаться, но не станет такой широкой, как все ожидают", – сказал Арестович.

Ранее в той же беседе с Фейгиным Арестович объяснил, почему нельзя прекратить обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева.

"Страна" рассказывала, как украинских мужчин будут выпускать за границу за 200 тысяч по новому закону о командировках и кто на этом заработает.