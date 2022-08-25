Обстрелы Харькова, Кривого Рога и Николаева невозможно прекратить, потому что ПВО не может сбивать ракеты из РСЗО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, техническая возможность сбить ракеты "Града" или "Торнадо" существует, но ракеты, которые на это способны, стоят очень дорого.

"Мы проиграем недели за три, если мы начнем тратить дорогущие ракеты. Да их и не наберешься", - объяснил Арестович.

Он объяснил, что вокруг Харькова и Николаева есть системы ПВО, но они направлены против баллистических ракет.

Проблемы Харькова и Николаева могут быть решены только тогда, когда россияне будут отброшены, заявил советник Ермака. При этом Харькову будет доставаться до последнего, потому что по нем стреляют с российской территории, добавил он.

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