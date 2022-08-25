В День независимости, 24 августа, в Украине было объявлено 189 воздушных тревог. Это рекорд с начала вторжения РФ.

Также вчера под обстрелом оказались 58 населенных пунктов, заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Это значительно более высокое число обстрелов, чем мы фиксируем обычно", - заявил он.

Напомним, что в результате вчерашнего ракетного удара по Чаплино погибли 25 человек.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.