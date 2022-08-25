В последствии ракетного обстрела Великомихайловской общины Синельниковского района Днепропетровской области разрушены здания, агропредприятия, жилые дома, пять единиц сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале и опубликовал фото разрушений.

По его словам также повреждены склады, в которых хранилось около 300 тонн пшеницы.

Чиновник добавил, что сегодня вечером россияне ударили по Великой Костромке.

"Задело жилой дом и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, однако ранения получила корова", – написал глава облсовета.

Кроме этого, в публикации Лукашука говорится об обстрелах Зеленодольска, а также Красногригорьевской и Марганецкой общины в Никопольском районе. Здесь без разрушений и без пострадавших.

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