Известный санаторий "Славянский" в Донецкой области попал под обстрел. Фото до и после
В результате обстрела Славянска в Донецкая область разрушен один из крупнейших санаториев Славкурорта – "Славянский".
На фото: здравница-санаторий "Славянский" до и после обстрела.
Напомним, Донецкая область находится под постоянными обстрелами армией РФ. Вчера мы писали, что войска РФ атакуют под Изюмом, Бахмутом и к юго-западу от Донецка. А в подконтрольной "ДНР" Макеевке жители испытывают значительные трудности - воду будут давать раз в шесть дней и всего на три часа. Также мы писали, что еще с 27 июля, в результате обстрелов без воды остались несколько населенных пунктов в неподконтрольной части Донецкой области - Донецк, Ясиноватая и Макеевка.
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