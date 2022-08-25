В результате обстрела Славянска в Донецкая область разрушен один из крупнейших санаториев Славкурорта – "Славянский".

На фото: здравница-санаторий "Славянский" до и после обстрела.

Напомним, Донецкая область находится под постоянными обстрелами армией РФ. Вчера мы писали, что войска РФ атакуют под Изюмом, Бахмутом и к юго-западу от Донецка. А в подконтрольной "ДНР" Макеевке жители испытывают значительные трудности - воду будут давать раз в шесть дней и всего на три часа. Также мы писали, что еще с 27 июля, в результате обстрелов без воды остались несколько населенных пунктов в неподконтрольной части Донецкой области - Донецк, Ясиноватая и Макеевка.