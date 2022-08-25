В Макеевке (под контролем "ДНР") вода будет идти раз в шесть дней и всего три часа. За каждым районом закреплен определенный день подачи воды.

Об этом сообщают в местной "администрации".

Напомним, в "ДНР" уже несколько месяцев сложная ситуация с водой из-за боевых действий, которые остановили подачу воды по каналу из Северского Донца.

Положение ухудшилось в конце июля, когда значительная часть Донецка осталась без воды, после того как в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.