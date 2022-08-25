Президент России Владимир Путин не отказался от планов захватить Украину. Он ждет истощения ВСУ и усталости Европы.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на брифинге.

"Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", - добавил Каль.

Представитель Пентагона считает, что Путин хочет переждать украинцев и усилить наступление, когда люди будут истощены от войны.

Что касается европейцев, то Кремль, по его мнению, ждет, когда те устанут от высоких цен на энергоносители.

Ранее Каль говорил, что Пентагон считает наиболее приоритетной поставку Киеву управляемых ракет GMLRS, которые применяются с помощью РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. В американском военном ведомстве надеются, что это позволит Украине сдержать продвижение войск РФ.

Также Каль констатировал, что в США обсуждают вопрос выделения истребителей четвертого поколения для Украины, но на передачу уйдут годы.