В США обсуждают вопрос выделения истребителей четвертого поколения для Украины, но на передачу уйдут годы. Об этом заявил заместитель председателя Пентагона Колин Каль на брифинге.

"Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения, даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на востоке и возможно перехода в контрнаступление", - сказал Каль.

По его словам, текущий приоритет США - обеспечение нормального использования уже имеющихся у Украины самолетов.

"Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – сказал он.

Каль также подчеркнул, что вопрос возможной передачи истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательные решения по этому поводу не приняты.

Вчера Соединенные Штаты объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил. По информации Пентагона, в новый пакет вошли зенитно-ракетные системы NASAMS с дополнительными боеприпасами для них, до 245 тысяч снарядов до 155-мм артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan.

Как писала "Страна", Словакия до конца августа передаст Украине свои истребители МиГ-29.

Тем временем в США начали обучать украинских пилотов полетам на современных американских истребителях.

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