Украинская авиация смогла успешно адаптировать американскую противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.

Об этом на брифинге в Пентагоне рассказал представитель ведомства.

"Они на самом деле успешно интегрировали это после того, как мы определили подобную задачу как технически осуществимую, и, основываясь на этом определении осуществимости, мы предоставили им возможность реализовать задачу. Именно в связи с этим - наш второй транш HARM, который мы предоставляем", - объяснил представитель Пентагона.

Ранее мы писали, что в пятницу, 19 августа, одной из главных для Украины новостей стало сообщение в новом пакете военной помощи от США. Кроме прочего в нее войдут высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. AGM-88 HARM – американская противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в 1983 году. Она применяется с самолетов. Впервые снаряд был использован американцами в Ливии в 1986 году.

HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции, причем вычисляет их местоположение, даже если РЛС была выключена.

Напомним, война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".