Соединенные Штаты Америки начнут обучать украинцев летать на истребителях F-15 и F-16. Поправки в военный бюджет, предусматривающие такое обучение, одобрила палата представителей США

"Среди одобренных поправок было положение о выделении $100 млн на обучение военных летчиков Украины на американских самолетах ( в частности, F-15 и F-16)", - написал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в Twitter.

В конце июня законопроект об обучении украинских летчиков управлению американскими истребителями был зарегистрирован в Конгрессе.

Значит ли это, что Киеву будут предоставлять американские военные самолеты - неизвестно. Но почва под это уже подводится.

Скриншот: Twitter/ Ostap Yarysh

Напомним, что в Конгресс Соединенных Штатов еще в конце июля внесли законопроект о подготовке украинских пилотов и членов экипажей на истребителях F-16 и других воздушных судах. Это может быть первым шагом к передаче Украине современных военных самолетов.



Также мы рассказывали, что недавно премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может передать Украине имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29.