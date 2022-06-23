В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о подготовке украинских пилотов и членов экипажей на истребителях F-16 и других воздушных судах.

Об этом сообщает член палаты представителей США (республиканец), ветеран американских ВВС Адам Кинзингер, который и внес законопроект в Конгресс, в своем Twitter-аккаунте.

"Эти мужчины - пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что выйдут из боя в первый день, но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - написал он.

Пока никаких публичных заявлений о том, что запад намерен предоставить Украине западные истребители - нет.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics, эксплуатируется с 1978 года.

На днях сообщалось, что в Польшу прибыли бойцы 82-й воздушно-десантной бригады армии США, которые будут обучать украинских военных.

Также мы писали, что американские инструкторы уже начали обучать украинских военных работе с РСЗО HIMARS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.