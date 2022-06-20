В Польшу прибыли военные 82-й воздушно-десантной бригады США, которые будут заниматься обучением украинских военных.

Об этом сообщила посол США в Украине Бритджит Бринк, которая на выходных встретилась с американскими военнослужащими.

"Провела утро с 82-й воздушно-десантной бригадой, частью США, которая пытается помочь Украине защитить себя. Как сказал Ллойд Остин, мы полны решимости прилагать больше усилий и двигаться быстрее, чтобы предоставить помощь, в которой нуждается Украина на поле боя. Спасибо всем за поддержку этой важной миссии", - пишет Бринк.

Где именно сделан снимок - не сообщается, но на фото можно разглядеть на двери листок с надписью на польском "wejść" - "войти"

82-я воздушно-десантная дивизия - тактическое соединение Армии США, существующее с 1917 года.

Это подразделение было последним, покинувшим Афганистан в августе 2021-го, фактически завершив союзные миссии НАТО в этой стране.

Ранее сообщалось, что американские инструкторы уже начали обучать украинских военных работе с РСЗО HIMARS.

Также США активно обучают украинцев управлять новыми БТР, дронами и артиллерией.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

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