В Госдуме РФ озвучили готовность к переговорам с Украиной
Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что если Киев заявит о готовности к переговорам на любом уровне, то там готовы "обсуждать и реагировать".
Его слова приводят российские СМИ.
Ранее глава переговорной делегации Украины Давид Арахамия отметил, что Россия в последнее время "прощупывает почву" для восстановления переговоров из-за военных проблем.
Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что переговоры с РФ о прекращении войны не выгодны как для Украины, так и для Европы.
Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.
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