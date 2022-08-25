Переговоры с Россией об остановке войны невыгодны как для Украины, так и для Европы, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он сказал в интервью Bild.

Любое временное перемирие "будет означать продолжение агрессии со стороны РФ в будущем", - заявил он.

Ранее Подоляк призвал Запад поменять подход к войне в Украине и отреагировал на поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, заявив, что тот "устраивает клоунаду, отправляя тонны смертоносных снарядов" в нашу страну.

Напомним, приезжавший в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение мирных переговоров Украины с Россией сейчас стало бы катастрофой для всего мира.

А по данным Financial Times, Путин надеется захватить весь Донбасс до наступления зимы, чтобы усилить свою позицию на переговорах.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.